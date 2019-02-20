На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который пройдет с 1 по 3 марта, сборная России претендует на несколько медалей. Об этом «Известиям» рассказал главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. Он также назвал сроки возможного восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и поделился мнением о перспективах наших ведущих спортсменов в этом сезоне.

— Ближайший важнейший старт для наших легкоатлетов — чемпионат Европы в помещении. На что мы можем претендовать в Глазго?

— В столицу Шотландии отправится 11 наших спортсменов. Несколько ребят точно будут претендовать на награды. Думаю, мы способны взять две-три медали в Глазго. А как получится на деле, посмотрим — это спорт. Самое важное, чтобы все ребята проявили себя наилучшим образом.

— На этой неделе стало известно, что британскую визу получила Мария Ласицкене, теперь она точно выступит на ЧЕ-2019. Очевидно, что Мария — фаворит всех турниров, в которых принимает участие. Отсутствие конкуренции не мешает ее развитию?

— На чемпионате России в этом году у Маши был очень достойный конкурент в лице олимпийской чемпионки Анны Чичеровой. Обе прыгали 2,02 м — очень зрелищно. Если честно, женский чемпионат России по прыжкам в высоту был на уровень выше ЧМ. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы Чичерову вновь допустили к международным стартам. Тогда борьба в секторе будет совершенно другой. И это пойдет на пользу всем, не только Ласицкене.

— Насколько высока вероятность, что Анну Чичерову допустят в этом сезоне?

— Такая вероятность есть, и Анна это заслужила. Она просто феноменально вернулась в большой спорт после двухлетнего отсутствия и доказала, что по-прежнему может быть сильнейшей спортсменкой в своей дисциплине. Но решение за Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Важно, чтобы IAAF восстановила ВФЛА в правах, тогда картина будет совершенно другой (членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году. После отстранения ВФЛА российские спортсмены могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе. — «Известия»).

— Как обстоят дела в этой сфере?

— Вообще вопрос о статусе ВФЛА должны были рассматривать 4–5 марта, но эксперты WADA физически не успевают к этому сроку перепроверить все пробы Московской лаборатории. Поэтому заседание по нашему статусу было перенесено на лето. Считаю, у ВФЛА хорошие шансы на восстановление в правах летом 2019 года. Хотя есть нюанс — нужно выплатить IAAF большую сумму.

— По словам президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, долг организации перед IAAF, связанный с тратами международной федерации на антидопинговые расследования, составляет около $3 млн. Где взять такие деньги?

— Сейчас Дмитрий Анатольевич [Шляхтин] ищет финансовые средства, чтобы закрыть этот вопрос в преддверии совета IAAF, где будет будет рассмотрен вопрос о восстановлении членства ВФЛА. Работа в этом плане ведется очень активная.

— Следите ли вы за делом нашего лучшего прыгуна в высоту, вице-чемпиона мира Данила Лысенко, который не смог вовремя предоставить антидопинговым службам информацию о своем местонахождении, в результате чего пропустил сразу несколько внесоревновательных допинг-тестов и рискует схлопотать длительную дисквалификацию.

— Нет, я не погружен в это дело, поэтому комментировать ситуацию с Данилом не могу. Единственное — могу пожелать ему удачи и скорейшего возвращения в сектор. Его не хватает нашей команде.

— В какой форме сейчас чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков?

— Для него сезон еще не начался. Он, как правило, пропускает зиму и начинает выступать в мае. Мы с ним на связи, он постепенно приступил к кроссовой подготовке. У Шубенкова опытный тренер Сергей Клевцов, поэтому уверен, что к первым стартам он подойдет в хорошей форме. В целом нас ждет тяжелый, очень длинный сезон. Ведь в этом году очень поздний чемпионат мира, который пройдет в Дохе в конце сентября — начале октября.

— Как добиться того, чтобы спортсмены так долго сохраняли хорошую физическую форму?

— У нас будет двухпиковая подготовка. Ребята будут готовиться к чемпионату России в конце июля, затем они получат небольшой отдых, а потом снова станут набирать форму уже к чемпионату мира.

— Такой длинный календарь впервые на вашей памяти?

— Такого не было давно. Помню, что-то похожее на Олимпийских играх в Сиднее-2000, которые проходили в сентябре. Но, уверяю вас, мы сможем подготовить спортсменов так, чтобы они достойно выступили в Катаре.