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Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Byline
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Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова). Об этом в понедельник, 29 июля, сообщается на сайте Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

В последний день турнира, 28 июля, спортсменка показала результат 52,2 секунды. Предыдущий рекорд мира принадлежал россиянке Юлии Печенкиной (52,34) который она установила 8 августа 2003 года на чемпионате России в Туле.

Мухаммад в этой дисциплине выиграла золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее, 26 июля, американский пловец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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