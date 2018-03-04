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Легкоатлетка Сидорова расстроилась из-за отсутствия флага РФ на ЧМ

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Россиянка Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом, испытывает разочарование от того, что лишена возможности пробежать по стадиону с флагом. 

«Когда две мои соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла. Решила не смотреть на всё это. Мне обидно и горько от всего, что сейчас происходит. Но я ощущала поддержку трибун», — призналась Сидорова.

Спортсмены из России выступают в Бирмингеме в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее золотые медали первенства завоевали прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко.

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