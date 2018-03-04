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Легкоатлетка Сидорова завоевала серебро зимнего ЧМ в прыжках с шестом

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме. Об этом сообщает «РИА Новости».

По результатам турнира спортсменка в субботу смогла преодолеть высоту в 4,90 м. Россиянка уступила американке Сэнди Моррис, взявшей планку в 4,95 м. Третье место досталось греческой спортсменке Екатерини Стефаниди (4,80).

Спортсмены из России выступают в Бирмингеме в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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