Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Битва полов»

Российский спортсмен Данил Лысенко стал победителем турнира по прыжкам в высоту «Битва полов», прошедшего в Москве.

По формату турнира в прыжках в высоту мужчины соревновались с женщинами. Лысенко одержал победу, преодолев планку на высоте 2,36 м и набрав 1233 очка. Таким образом он показал лучший результат сезона в мире, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее на этапе зимнего тура ВФЛА в Екатеринбурге Лысенко взял высоту 2,35 м.

Второе место среди мужчин занял Илья Иванюк, третьим стал Алексей Дмитрик.

Среди женщин на первой позиции Мария Ласицкене. Она прыгнула на высоту 1,99 м, которую взяла с первой попытки.

Второй результат показала Татьяна Одинёва, на третьей позиции — Дарья Слепова.

«Битва полов» — легкоатлетическое шоу-соревнование, в котором принимают участие мужчины и женщины, специализирующиеся на прыжках в высоту.

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