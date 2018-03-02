Впервые в истории судьи дисквалифицировали всех участников забега

На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении произошел курьезный забег — впервые в истории спорта все его участники были дисквалифицированы.

Из пятерых спортсменов, вышедших на старт квалификационного забега на 400 м, никто не попал в следующий круг. Одного из них дисквалифицировали за фальстарт, остальных за то, что в ходе соревнований выбежали за границы своей дорожки, сообщает ТАСС.

Среди наказанных россиян нет. Всего на ЧМ заявлено семь спортсменов из России.

Забег проходил в Бирмингеме (Великобритания). Соревнования завершатся 4 марта.