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Впервые в истории судьи дисквалифицировали всех участников забега

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении произошел курьезный забег — впервые в истории спорта все его участники были дисквалифицированы.

Из пятерых спортсменов, вышедших на старт квалификационного забега на 400 м, никто не попал в следующий круг. Одного из них дисквалифицировали за фальстарт, остальных за то, что в ходе соревнований выбежали за границы своей дорожки, сообщает ТАСС. 

Среди наказанных россиян нет. Всего на ЧМ заявлено семь спортсменов из России.

Забег проходил в Бирмингеме (Великобритания). Соревнования завершатся 4 марта.

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