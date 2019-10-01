Грузинский премьер заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что одобряет шаги, направленные на улучшение отношений с Россией. Об этом 1 октября пишет «РИА Новости».

«Грузия должна сделать всё для того, чтобы существующие между двумя странами тяжелейшие и самые острые проблемы были урегулированы. Мы должны осознавать одно: то, что мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнерами», — рассказал Гахария, комментируя встречу глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, состоявшуюся на полях Генассамблеи ООН.

Гахария подчеркнул, что грузинская сторона должна самостоятельно предпринять действия для достижения прогресса в этом вопросе. «То, что полагается говорить нам, должны сказать мы сами. Там, где возможно достижение определенного прогресса и снятие напряженности, естественно, мы должны это сделать», — пояснил премьер. Кроме этого, он добавил, что приветствует возможность возобновления авиасообщения между странами.

Георгий Гахария вступил в должность премьера 8 сентября, пишет «Газета.ру». На этом посту он сменил Мамуку Бахтадзе, объявившего об уходе в отставку 2 сентября.

20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги. Вскоре начались беспорядки и нападения на российских журналистов и туристов. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией. Спустя месяц авиакомпания Georgian Airways заявила о сложном финансовом положении и потере около $25 млн.