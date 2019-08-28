В Госдуме поставили Зурабишвили условие для диалога между РФ и Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили необходимо принести извинения за свои заявления в адрес Москвы для того, чтобы иметь возможность продолжить российско-грузинский диалог. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «Дума ТВ».

«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера [Реджепа Тайипа] Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», — отметил Шхагошев.

По его словам, Москва, несмотря на «ряд русофобских настроений» в Грузии, готова возобновить отношения, которые никогда и не портила.

Ранее 28 августа Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews назвала условия восстановления диалога между Тбилиси и Москвой. По ее словам, необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к «такому маленькому соседу», как Грузия.

Отношения России и Грузии обострились в июне, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Они возникли из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли митинговать и спровоцировали массовые беспорядки в городе. Президент Грузии обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты, в свою очередь, предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако президент России Владимир Путин эту инициативу отвергнул. По его словам, он не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу и ради улучшения отношений между странами.