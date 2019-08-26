Прямой эфир

Мэр Тбилиси заявил об открытости грузинского рынка для России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузинский рынок открыт для всех компаний, в том числе для российских, которые для Грузии «не представляют проблему». Об этом 26 августа заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов о том, почему в объявленных мэрией тендерах принимают участие российские компании.

Нелетное бремя: авиасообщение с Грузией не восстановят в течение года
Закавказская республика недосчиталась 70% россиян

«Главное, чтобы они (компании из России. — Ред.) соблюдали закон и удовлетворяли все требования, которые объявлены во время тендера. О чем речь, когда стратегические объекты находятся во владении российских государственных компаний?» — цитирует Каладзе «РИА Новости».

Российский капитал является учредителем в Грузии таких компаний, как «Лукойл Грузия», «Галф», Потийский нефтяной терминал, золотодобывающая компания РМГ, «Боржоми», «Электровозострой», «ВТБ-Грузия».

Ранее в августе в грузинской оппозиции заявили о заниженном ущербе от падения турпотока из России. Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала озвученные правительством Грузии $60 млн уменьшенной цифрой.

По ее мнению, реальный ущерб составляет в 10 раз больше, то есть около $700 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019