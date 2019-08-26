Мэр Тбилиси заявил об открытости грузинского рынка для России

Грузинский рынок открыт для всех компаний, в том числе для российских, которые для Грузии «не представляют проблему». Об этом 26 августа заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов о том, почему в объявленных мэрией тендерах принимают участие российские компании.

«Главное, чтобы они (компании из России. — Ред.) соблюдали закон и удовлетворяли все требования, которые объявлены во время тендера. О чем речь, когда стратегические объекты находятся во владении российских государственных компаний?» — цитирует Каладзе «РИА Новости».

Российский капитал является учредителем в Грузии таких компаний, как «Лукойл Грузия», «Галф», Потийский нефтяной терминал, золотодобывающая компания РМГ, «Боржоми», «Электровозострой», «ВТБ-Грузия».

Ранее в августе в грузинской оппозиции заявили о заниженном ущербе от падения турпотока из России. Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала озвученные правительством Грузии $60 млн уменьшенной цифрой.

По ее мнению, реальный ущерб составляет в 10 раз больше, то есть около $700 млн.