Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

«Инициатива правительства подразумевает софинансирование процентной ставки кредита тем субъектам-предпринимателям, которые встали перед финансовыми проблемами», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа Аджарии требовали оказать им поддержку и даже провели митинг протеста.

Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полеты, введенного Москвой из-за массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

С момента введения запрета россияне отменили около 80% гостиничных броней на курортах Грузии, а ущерб от сокращения турпотока из РФ на начало июля оценивался в $710 млн.