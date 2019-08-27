Минтранс рассказал о задолженности грузинских авиакомпаний перед РФ

Задолженность грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание достигла $1 млн. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

По ее словам, еще 10 лет назад на переговорах существовавшей тогда Росаэронавигации и министерства экономического развития Грузии был рассмотрен вопрос по урегулированию долга за аэронавигационное обслуживание. Тогда были достигнуты договоренности и создан график погашения, однако с 2008 года платежи по графику не осуществлялись.

В конце июня российское министерство сообщало, что общая сумма задолженности грузинской стороны составила $792,5 тыс. и 592,3 тыс. рублей без учета накопившейся пени. На сегодняшний день сумма задолженности составляет около $1 млн.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.