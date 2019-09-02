Премьер Грузии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку, о чем написал на своей странице в Facebook в понедельник, 2 сентября.

«Для меня это было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны», — написал политик.

Он добавил, что был и будет членом команды правящей партии «Грузинская мечта» и «преданным солдатом» Грузии. Он также поблагодарил своих предшественников и пожелал успехов будущему премьер-министру.

Как пояснил Бахтадзе, основной его целью, когда он занял пост премьера в 2018 году было создание и внедрение «стратегических рамок» развития страны.

«Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — подытожил глава правительства.

По закону, в случае ухода премьера, слагает полномочия и все правительство. До утверждения парламентом нового состава кабмина, главы ведомств продолжат исполнять свои обязанности.

Согласно грузинской конституции, в течение двух следующих недель парламент должен выразить доверие новому кандидату в премьеры, предложенному им составу кабинета министров и программе. Кандидатуру на пост премьера вправе выдвинуть партия, получившая большинство в парламенте, в данном случае это «Грузинская мечта».

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Это послужило поводом для массовых протестов.