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В Киеве рассказали о переговорах президентов Украины и Грузии

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Варшаве с грузинским лидером Саломе Зурабишвили, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что Зеленский и Зурабишвили позитивно оценили политический диалог между Киевом и Тбилиси.

«Во время встречи также обсуждались торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности и обороны. Президенты договорились о взаимных визитах в Грузию и на Украину в ближайшее время.

Ранее в этот же день сообщалось, что Зеленский назвал прорывом итоги первого дня визита в Польшу. Он рассказал, что Киев и Варшава согласовали совместные усилия по заботе о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков на Украине. Помимо этого, две страны договорились разобраться с трудностями в области грузоперевозок между государствами.

Ранее 1 сентября стало известно, что вице-президент США Майк Пенс планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Варшаве для проведения двусторонних переговоров. Изначально планировалась встреча с президентом США Дональдом Трампом, однако тот отменил свой визит из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан».

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