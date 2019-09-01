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Зеленский высоко оценил итоги первого дня визита в Польшу

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорывом итоги первого дня визита в Польшу. Об этом лидер написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 1 сентября.

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«Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с (президентом Польши — ред.) Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа по, скажем так, «обнулению» взаимных претензий — в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения», — пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина и Польша согласовали совместные усилия по заботе о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков на Украине. Помимо этого две страны договорились разобраться с трудностями в области грузоперевозок между государствами.

Ранее 1 сентября стало известно, что вице-президент США Майк Пенс планирует встретиться с Владимиром Зеленским в польской столице Варшаве для проведения двусторонних переговоров. Изначально планировалась встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, однако тот отметил свой визит из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан».

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