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Покусавший полицейского в Ульяновске мужчина получил два года колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителя Ульяновска, укусившего полицейского, приговорили к двум годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчину признали виновным в публичном оскорблении представителя власти и применении насилия в его отношении, сообщает RT.

Инцидент произошел 19 июня. По информации прокуратуры, 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил за руку одного из полицейских при попытке сотрудников правоохранительных органов задержать его.

26 сентября сообщалось, что пьяный уроженец Воронежа покусал и избил таксиста в Москве. Водителя госпитализировали с переломом ноги и множественными гематомами, а пассажира передали полиции для разбирательства.

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