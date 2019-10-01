Покусавший полицейского в Ульяновске мужчина получил два года колонии

Жителя Ульяновска, укусившего полицейского, приговорили к двум годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчину признали виновным в публичном оскорблении представителя власти и применении насилия в его отношении, сообщает RT.

Инцидент произошел 19 июня. По информации прокуратуры, 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил за руку одного из полицейских при попытке сотрудников правоохранительных органов задержать его.

26 сентября сообщалось, что пьяный уроженец Воронежа покусал и избил таксиста в Москве. Водителя госпитализировали с переломом ноги и множественными гематомами, а пассажира передали полиции для разбирательства.