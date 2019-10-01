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Суд не выпустил четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева по УДО

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Суд отказал Александру Протасовицкому, осужденному вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, в условно-досрочном освобождении из колонии. Об этом заявил адвокат Николай Савостьянок.

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По словам адвоката Татьяны Прилипко, у Протасовицкого обнаружено три полученных в СИЗО взыскания, передает «РИА Новости». За что он их получил, не уточняется.

Защита осужденного еще не приняла решение, будет ли обжаловать отказ в УДО, заявила агентству адвокат Николай Савостьянок.

«С Александром об этом только что разговаривали, Александр сказал, что будем обсуждать. Получим текст решения на руки, почитаем. 10 ноября заканчивается срок отбытия наказания. У меня даже складывается впечатление, что затягивается рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию», — пояснил защитник.

Заседание по поводу УДО Протасовицкому было запланировано на сентябрь, но дважды переносилось. Остальные фигуранты дела — Кокорин, его младший брат Кирилл и Мамаев — вышли из колонии 17 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев лишения свободы.

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