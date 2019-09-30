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Мамаев раскрыл причины своего ареста

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о причинах своего заключения под стражу. Об этом 30 сентября сообщает «Чемпионат».

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«Как мы оказались в такой ситуации? За Сашу (Кокорина. — Ред.) я не буду отвечать, но все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе», — пояснил футболист и отметил, что попытается «сам разобраться в себе и в своей семье».

В интервью собственной супруге Мамаев признался: «Считаю, что у нас многое было не так, нам нужно многое с тобой изменить и к чему-то прийти».

Озвучивать подробности футболист не стал, но отметил, что в данный момент счастлив от того, что находится рядом с женой и детьми.

В октябре 2018 года Мамаев и его коллега Александр Кокорин с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев лишения свободы.

17 сентября Мамаев и братья Кокорины условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.

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