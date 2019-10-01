В России начались продажи «УАЗ Патриот» с коробкой «автомат»

Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» во вторник, 1 октября.

На автомобиль устанавливается шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Powerglide 6L50 французского производства. Кроме того, модель получила модернизированный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с.

При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «УАЗ Патриот» с АКПП потребляет 9,5 л топлива. Максимальная скорость машины составляет 150 км/ч.

Внедорожник предлагается в четырех комплектациях. Версия «Оптимум» оснащается светодиодными дневными ходовыми огнями, двумя подушками безопасности, электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционером, дополнительным отопителем салона. Стоимость такой версии составляет 1 034 000 рублей.

В комплектацию «Премиум» включены легкосплавные диски, электронная система стабилизации, система помощи на подъеме, климат-контроль, круиз-контроль, рулевое колесо с подогревом, информационно-развлекательная система с семидюймовыми сенсорным дисплеем и навигацией. Цена машины — 1 180 000 рублей.

Автомобиль в комплектации «Статус» получил кожаную отделку сидений, камеру заднего вида с динамической разметкой, систему безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые колесные диски. Стоимость машины у дилеров — 1 268 000 рублей.

Топовая версия Edition I будет выпущена тиражом 300 экземпляров. Она оборудована креслами новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, хромированной табличкой с уникальным номером внедорожника, а также текстильными ковриками с названием спецверсии. Такой автомобиль обойдется в 1 298 000 рублей.

15 августа сообщалось, что УАЗ до конца 2019 года выпустит 3 тыс. внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).