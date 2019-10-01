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В Госдуме предложили регламентировать надписи на стеклах автомобилей

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Фото: китсызрань.рф
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен выступил с предложением регламентировать нанесение надписей на личные автомобили, а также различных знаков. Об этом 1 октября сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Я думаю, что нужно регламентировать все знаки, которые вещают: «женщина за рулем», например, или изображение чайника вешают, или пишут «соблюдай дистанцию». Все, что висит на лобовых, задних стеклах автомобилей — всё нужно четко регламентировать, чтобы весь наш народный фольклор не использовался», — пояснил Сергей Тен.

По словам депутата, такие надписи и наклейки отвлекают водителей, что может привести к ДТП.

18 сентября сообщалось, что к 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.

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