Не барное дело: общепит в жилых домах отдадут на откуп властям регионов

Региональные власти могут получить право единолично регулировать время работы баров, расположенных в жилых домах. В том числе — закрывать на ночь либо вообще препятствовать их открытию, не спрашивая мнения местных жителей. Это предложение будет внесено ко второму чтению законопроекта, запрещающего продажу алкоголя в таких заведениях, если их площадь меньше 20 кв. м. Об этом «Известиям» рассказали соавторы документа, депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов. Нововведение может оказать негативное влияние на развитие конкуренции, считают в ФАС. Эксперты называют поправки очередным ударом по малому бизнесу.

Право запрещать

Законопроект «О внесении изменений в ст. 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» был принят в первом чтении 24 сентября. Сейчас в документе идет речь о запрете работы в жилых домах баров площадью менее 20 кв. м. Также предполагается, что региональные власти смогут регулировать дополнительные условия продажи спиртного в таких точках общепита, если это решение будет поддержано всеми жильцами. Концепцию законопроекта с учетом его доработки ранее подержало правительство.

пиво Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В поправках ко второму чтению предлагается не учитывать мнение собственников и наделить регионы правом самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах , вплоть до запрета их работы вне зависимости от площади бара.

— Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться, — пояснил «Известиям» соавтор документа Ильдар Гильмутдинов. — Более того, сейчас Жилищный кодекс не дает права жильцам принимать решения по таким поводам. Регионам легче самостоятельно это регулировать. Тем более до 2017 года у них были такие права.

Впрочем, граждане жаловались на работу баров в жилых домах по ночам и до 2017 года. Так, летом 2016-го москвичи возмутились ночной работой общепита и музыкой на Патриарших прудах. Ситуация дошла до столичной мэрии, после чего бары стали уменьшать громкость звука.

Дату рассмотрения законопроекта во втором чтении еще не назначили, однако известно, что сбор предложений от депутатов и правительства завершится к 23 октября.

Нарушители порядка

Ранее авторы законопроекта направляли депутатские запросы во все субъекты РФ, говорится в пояснительной записке к документу. В 41 органе государственной власти отметили «существенное ухудшение ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка» в 2017 году. Регионы поддержали законодательную инициативу, признав ее необходимой, актуальной и целесообразной, говорится в документе.

Депутат Александр Хинштейн, который также готовит поправки ко второму чтению, согласен: согласование решений со всеми жильцами должно уйти из сегодняшней редакции проекта. Собрать всех собственников жилья для принятия какого-либо решения бывает сложно, отметил он.

Поддерживают ограничения розничной продажи алкогольной продукции в жилых домах и в Роспотребнадзоре.

— В службу поступает действительно много обращений от граждан, — сообщили «Известиям» в организации. — Они жалуются на работу заведений, которые реализуют алкогольную продукцию в розницу и находятся во встроено-пристроенных помещениях в жилых домах.

А вот в Федеральной антимонопольной службе считают, что предлагаемые законопроектом поправки о возможности введения региональными властями запрета на продажу алкогольной продукции в общепите в жилых домах могут оказать негативное влияние на малый бизнес и развитие конкуренции. Указанные действия способны привести к усилению позиций крупных торговых сетей, заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

пиво2 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Возвращение прав местным властям по регулированию времени работы общепита станет ударом по малому бизнесу, считает и генеральный директор компании Restcon Елена Перепелица. Новое ограничение отразится на выручке и прибыли предприятий, добавила она.

По мнению эксперта, госрегулирование должно быть направлено на отношения бизнеса с собственниками жилья. Например, сегодня любые контакты предпринимателей с жильцами заканчиваются конфликтами — в том числе потому, что у собственников нет единой позиции по многим вопросам. За рубежом граждане объединяются в кооперативы и кондоминиумы, у которых есть правление и устав. Именно такие союзы позволяют более эффективно решать вопросы, добавила Елена Перепелица.

В Госдуму уже не раз вносили законопроекты, в которых предлагалось разрешить регионам ограничивать время работы общепита во всех зданиях. Например, самарские парламентарии в 2018 году посчитали, что ввести эту норму необходимо, так как подобные заведения доставляют неудобства гражданам, проживающим поблизости.

Тогда в Минфине выступили против инициативы. Ведомство отмечало, что введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в общепите может не только отрицательно сказаться на рентабельности предприятий, но и привести к их закрытию. По оценкам Министерства финансов, в городах с населением свыше 500 тыс. человек более 60% организаций, осуществляющих данный вид деятельности, располагается именно на первых этажах многоквартирных домов. В административных центрах с населением до 500 тыс. человек — 75%.

В Минпромторге и Минфине сказали, что в ведомства доработанный законопроект еще не поступал. В Минздраве на запрос «Известий» не ответили.