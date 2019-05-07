За заказ ответят: рестораторы намерены ввести платное бронирование

В российских заведениях общепита хотят централизованно ввести платное бронирование столиков. Федерация рестораторов и отельеров прорабатывает этот вопрос, рассказал «Известиям» глава организации Игорь Бухаров. По его словам, новшество коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов. В Европе, где уже практикуют такую схему резервирования, на банковских картах клиентов блокируют фиксированную сумму, и, если гость не приходит, заведение списывает средства. Предполагается, что в России стоимость бронирования будет зависеть от конкретного города и ресторана. Однако для реализации идеи нужно разработать специальный онлайн-сервис, отмечают эксперты. Кроме того, есть риск, что платный заказ столиков может быть признан навязыванием услуг потребителям.

Дал слово — гуляй

До 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом. В итоге рестораторы несут потери, которых можно будет избежать, если ввести новую услугу платного бронирования столиков. Она может быть аналогичной сервису резервирования номеров в гостиницах. Глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров рассказал «Известиям», что этот вопрос уже прорабатывается.

Для того чтобы заказать столик в ресторане, понадобится пластиковая карта, на которой будет заблокирована определенная сумма. Она может зависеть от среднего чека в заведении общепита, а также города, в котором оно расположено, отметил Игорь Бухаров. Рестораторы сами определят ее размер. Если клиент посетит заведение, то средства разблокируют. Если же через полчаса после назначенного времени посетитель так и не появится, ресторатор спишет деньги с карты клиента на свой счет.

Игорь Бухаров отметил, что по закону представители общепита могут самостоятельно устанавливать в заведениях правила, которые сочтут нужными. Это следует из постановления правительства об оказании услуг общественного питания, пояснил он. Нововведение приведет к тому, что гости начнут более уважительно относиться к своим обязательствам, отметил глава ФРиО.

Сегодня заказ столиков в ресторанах в основном бесплатный, хотя некоторые заведения общепита просят депозит. Эти средства гости используют в ресторане для заказа блюд, напомнил Игорь Бухаров.

В Европе, в том числе во Франции, уже практикуют платное бронирование. Более того, в Париже включают в счет гостя даже стирку скатерти, которая находилась на его столе, сказал глава ФРиО.

— Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Тогда можно будет избежать сумбура в отрасли, а также оттока клиентов у одного заведения в пользу другого, — пояснил «Известиям» Игорь Бухаров.

Он добавил, что сейчас юристы прорабатывают риск и решают, как избежать обвинений в навязывании услуг потребителям.

Предоставить выбор

Ресторатор Александр Кан («Квартира», «Прожектор», K-Town и др.) сказал «Известиям», что для заведений общепита платное бронирование удобно: это дает гарантию того, что гость придет вовремя. Сейчас посетители привыкли, что столик бронируется на честном слове.

— Мы готовы применить платное бронирование столиков в наших заведениях, если это будет несложно осуществить с технической точки зрения, — отметил бизнесмен в разговоре с «Известиями». — То есть должен появиться сервис, который предоставит такую услугу. Это может быть отдельный агрегатор, с помощью которого гости должны в онлайн-режиме вводить данные своих кредитных карт, а не диктовать их по телефону.

По словам Александра Кана, в зарубежных заведениях высокого ценового сегмента бронь может стоить $150–300.

В некоторых популярных ресторанах в нашей стране — очередь на бронирование. И когда гости, заказывая там столик, не приходят, это создает проблемы заведению и огорчает людей, которые хотели, но не смогли занять место, сказала «Известиям» аналитик консалтинговой компании для рестораторов Restcon Елена Перепелица. Для таких заведений платное бронирование может быть очень актуальным, отметила эксперт. Для ресторанов же с пустыми залами вводить его не имеет смысла.

Юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев считает, что навязыванием услуги платное бронирование можно назвать только в том случае, когда у клиентов нет выбора. Если же у гостя есть варианты –– зарезервировать столик платно либо просто прийти в заведение в надежде на свободные места, никаких нарушений нет. Юрист уверен, что само по себе наличие опции платного бронирования столиков не противоречит действующему российскому законодательству.

В Роспотребнадзоре не стали комментировать «Известиям», можно ли платное бронирование столиков в ресторанах расценить как навязывание услуги потребителям. В компаниях Smart Reserve и Gettable — сервисах онлайн-бронирования столиков в ресторанах столицы, — а также в пресс-службе Novikov group, которая занимается развитием заведений Аркадия Новикова, не ответили на запросы.