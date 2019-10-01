Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. В частности, согласно законопроекту, внесенному ведомством в Госдуму, планируется сократить минимальный срок пребывания в России с 183 дней до 90. Об этом пишет РБК 1 октября.

Речь идет о проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», мероприятия рассчитаны на три года.

Как отмечал ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, многие предприниматели пользуются слишком длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. По его словам, целью сокращения минимального срока пребывания направлено на возврат на родину бизнесменов, когда-то переехавших на Запад.

При этом гражданин будет считаться налоговым резидентом, если у него в России есть недвижимость, экономические и личные связи, даже в случае нахождения в стране менее трех месяцев. Эксперты полагают, что ужесточение правил вызовет рост случаев, когда Россия наряду с другой страной или даже несколькими странами будут претендовать на налоги одного гражданина.

Также Минфин планирует уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13%. Сейчас ставка для нерезидентов составляет 30%. Предположительно, такая мера упростит администрирование налога и удержит россиян от длительного пребывания за границей.

Ранее «Известиям» в Минфине рассказали, что в ближайшие три года намерены потратить 4,8 млрд рублей на увольнение федеральных чиновников. Ведомство планирует провести масштабную реформу госуправления. Предположительно, в следующем году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти уменьшится на 10%, а территориальных — на 5%.