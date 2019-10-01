Прямой эфир

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. В частности, согласно законопроекту, внесенному ведомством в Госдуму, планируется сократить минимальный срок пребывания в России с 183 дней до 90. Об этом пишет РБК 1 октября.

Речь идет о проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», мероприятия рассчитаны на три года.

Счет и вычет: налоговую выплату клиентам НПФ хотят увеличить втрое
Рынок негосударственного пенсионного обеспечения предложили развивать с помощью льгот и госгарантий

Как отмечал ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, многие предприниматели пользуются слишком длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. По его словам, целью сокращения минимального срока пребывания направлено на возврат на родину бизнесменов, когда-то переехавших на Запад.

При этом гражданин будет считаться налоговым резидентом, если у него в России есть недвижимость, экономические и личные связи, даже в случае нахождения в стране менее трех месяцев. Эксперты полагают, что ужесточение правил вызовет рост случаев, когда Россия наряду с другой страной или даже несколькими странами будут претендовать на налоги одного гражданина.

Также Минфин планирует уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13%. Сейчас ставка для нерезидентов составляет 30%. Предположительно, такая мера упростит администрирование налога и удержит россиян от длительного пребывания за границей.

Ранее «Известиям» в Минфине рассказали, что в ближайшие три года намерены потратить 4,8 млрд рублей на увольнение федеральных чиновников. Ведомство планирует провести масштабную реформу госуправления. Предположительно, в следующем году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти уменьшится на 10%, а территориальных — на 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о новом виде налогового мошенничества в России
В Минфине предложили реструктурировать долги регионов перед бюджетом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019