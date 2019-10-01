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Пресс-конференция на тему молодежного предпринимательства. Трансляция

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Фото: Pixabay
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Во вторник, 1 октября, в МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция руководства Агентства стратегических инициатив. Участники мероприятия рассказывают о реализации отдельных проектов, направленных на поддержку предпринимательства, в частности о проекте «Легализации молодежного предпринимательства» и «Цифровая платформа для отработки обращений предпринимателей».

В пресс-конференции участвуют генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и студент, технический директор ООО «Инициатива» Дмитрий Резников.

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