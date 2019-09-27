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В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему молодежного предпринимательства

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Фото: Depositphotos
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1 октября в 11:00 состоится пресс-конференция руководства Агентства стратегических инициатив, в ходе которой участники расскажут о ходе реализации отдельных проектов, направленных на поддержку предпринимательства, в частности о проекте «Легализации молодежного предпринимательства» и «Цифровая платформа для отработки обращений предпринимателей».

В пресс-конференции примут участие:

  • Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив
  • Дмитрий Резников, студент, технический директор ООО «Инициатива»

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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