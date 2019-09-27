В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему молодежного предпринимательства

1 октября в 11:00 состоится пресс-конференция руководства Агентства стратегических инициатив, в ходе которой участники расскажут о ходе реализации отдельных проектов, направленных на поддержку предпринимательства, в частности о проекте «Легализации молодежного предпринимательства» и «Цифровая платформа для отработки обращений предпринимателей».

В пресс-конференции примут участие:

Светлана Чупшева , генеральный директор Агентства стратегических инициатив

, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Дмитрий Резников, студент, технический директор ООО «Инициатива»

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