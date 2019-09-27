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В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция проекта МХАТ «СЕЗОН СТИХОВ Третья сцена. Поэзия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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3 октября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет анонсирующая пресс-конференция: Старт проекта «СЕЗОН СТИХОВ: Третья сцена. Поэзия» во МХАТ им. М. Горького.

Участники пресс-конференции:

  • Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер-постановщик проекта.
  • Иван Купреянов, поэт, продюсер проекта.
  • Дмитрий Воденников, поэт.
  • Ирина Линдт, актриса театра и кино.
  • Алексей Шмелёв, поэт.

В новом сезоне Третья Сцена МХАТ им. М. Горького станет территорией тотальной поэзии. В рамках обширной программы будут показаны спектакли, в основу которых легли стихи главных поэтов современности. Команда проекта создаст для зрителей уникальный поэтический мир из стихов, музыки и мультимедийных образов.

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков и куратор проекта, поэт и продюсер Иван Купреянов представят первую и единственную на сегодня театральную антологию современной изящной словесности – проект «СЕЗОН СТИХОВ: Третья сцена. Поэзия»!

Сезон открывается 5-го октября в 19:00 на Третьей Сцене МХАТ им. М. Горького спектаклем поэта-легенды, каждое выступление которого становится значимым событием для ценителей изящной словесности Дмитрия Воденникова. Спектакли пройдут в октябре и ноябре. Каждый спектакль – свой автор, куратор и актер.

В спектаклях примут участие артисты МХАТ и приглашенные звезды: Ирина Линдт, Агния Кузнецова, Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова. Музыкальная концепция проекта - Сергей Летов. Кураторами в спектаклях выступят: Павел Крючков, Мария Голованивская, Эдуард Бояков, Иван Купреянов и другие.

Проект реализуется при поддержке Министерства Культуры РФ.

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