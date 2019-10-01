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Очередь в детсады ликвидируют в Приморье к 2021 году

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Фото: Pixabay
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В Приморском крае до 2021 года планируют ликвидировать очередь в детские сады для детей от полутора до трех лет. В этом году должно быть создано 400 дополнительных мест.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации, с начала 2019 года было введено 247 мест для детей от двух месяцев до трех лет, до конца года введут еще 220. Для этого в регионе строят новые детские сады, реконструируют и ремонтируют старые, открывают дополнительные дошкольные группы.

В департаменте образования и науки отмечают, что в Приморье работает 621 дошкольное образовательное учреждение, в которых воспитываются 90,7 тыс. детей. Из них детей в возрасте до трех лет — 9991 ребенок. По состоянию на 24 сентября, мест не хватает для 454 малышей.

Закрыть очередь в детсады планируется в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования Приморского края» и нацпроекта «Демография».

В сентябре Минпросвещенния в ответ на запрос «Известий» уточнило правила установки видеокамер в школах и детских садах.

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