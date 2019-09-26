Детские сады в Башкирии получат гранты на работу с родителями

В Башкирии шесть детских садов выиграли конкурс на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета. Субсидии в размере до 1 млн рублей направлены на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, сообщает минобразования республики.

Также полученные средства можно потратить на создание условий для раннего развития дошкольников, реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Ранее сообщалось, что в Башкирии реализуют пилотный проект по дополнительному образованию школьников. Дети смогут обучаться вне школы за счет средств, выделяемых государством. На дополнительное образование школьникам выдают сертификаты, их средняя сумма составляет 8,8 тыс. рублей.