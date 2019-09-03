Два детских сада строят во Владивостоке по нацпроекту

Два дошкольных учреждения возводят во Владивостоке в рамках национального проекта «Демография». В новых детсадах будет дополнительно 240 мест для детей в возрасте от 1,5 до трех лет.

На строительной площадке по улице Крыгина, 84, завершается устройство фундамента, стен цоколя и вынос электрических кабелей. На Кипарисовой, 4, полностью выполнены земляные работы, монтаж фундамента, возведены стены подвала, передает ИА PrimaMedia.

За последние годы во Владивостоке построено и реконструировано 25 детских садов. Власти планируют вводить в строй ясельные группы.