Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в проекте интеграции России и Белоруссии будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом. Об этом он рассказал в беседе с РБК во вторник, 1 октября.

«Но сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель, работа над кодексом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее цель эта обозначена», — пояснил министр.

Кроме того, он выразил надежду, что белорусские специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа.

В сентябре белорусский посол в Москве, спецпредставитель по вопросам интеграции в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа интеграции России и Белоруссии может быть утверждена президентами обеих стран до 8 декабря. Дипломат пояснил, что в этот день будет отмечаться 20-летие договора о создании Союзного государства РФ и Белоруссии, а накануне российский лидер Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко, вероятно, подпишут программу интеграции.

Проект программы по интеграции 3 сентября был передан Лукашенко. Кроме того, экономическое объединение белорусский лидер обсуждал с Путиным на встрече 18 июля.