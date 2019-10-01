Прямой эфир

Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в проекте интеграции России и Белоруссии будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом. Об этом он рассказал в беседе с РБК во вторник, 1 октября.

Прорублено окно в Россию: Белоруссия выпустила гособлигации в рублях на рынке РФ
Размещение расценили как знак серьезного доверия к биржевой инфраструктуре российского рынка

«Но сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель, работа над кодексом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее цель эта обозначена», — пояснил министр.

Кроме того, он выразил надежду, что белорусские специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа.

В сентябре белорусский посол в Москве, спецпредставитель по вопросам интеграции в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа интеграции России и Белоруссии может быть утверждена президентами обеих стран до 8 декабря. Дипломат пояснил, что в этот день будет отмечаться 20-летие договора о создании Союзного государства РФ и Белоруссии, а накануне российский лидер Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко, вероятно, подпишут программу интеграции.

Проект программы по интеграции 3 сентября был передан Лукашенко. Кроме того, экономическое объединение белорусский лидер обсуждал с Путиным на встрече 18 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
Названы сроки подписания соглашения Казахстана с Белоруссией по нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019