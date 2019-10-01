В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не увидел смысла в размещении российской военно-воздушной базы на территории республики. Об этом он рассказал в беседе с РБК во вторник, 1 октября.

«С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — отметил Макей.

По его словам, этот вопрос не стоит на повестке российско-белорусских отношений, отмечает «Газета.ру».

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой. Вместе с тем, Лавров напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенкo неоднократно заявлял, что его страна является стопроцентным союзником России «и белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию».

2 августа Министерство обороны Белоруссии сообщило, что с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики определятся до 6 июня 2020 года. Отмечается также, что срок действия соглашений о размещении двух российских военных объектов заканчивается 7 июня 2021 года.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил начать переговоры с белорусской стороной о создании на территории республики российской авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м.