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Президента Белоруссии пригласили посетить Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.

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По его мнению, более тесное экономическое взаимодействие с Белоруссией пойдет на пользу региону.

Чегринец выразил уверенность, что вслед за Лукашенко в Крым придут белорусские предприятия, передает «РИА Новости».

26 сентября президент Белоруссии отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возвращении Крыма в состав Украины.

По словам белорусского лидера, он не считает это возможным в обозримом будущем: «Этот вопрос закрыт раз и навсегда».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ.

Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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