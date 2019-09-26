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Лукашенко не считает проблемой актуальность русского языка в Белоруссии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблемы в том, что белорусский и русский языки имеют в республике равный статус. Об этом 26 сентября сообщает издание «БелТА».

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«Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности. Не хотим сделать яблоком раздора русский язык», — сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ в Минске, отметив, что решение о наличии двух государственных языков приняли люди во время республиканского референдума.

«Что касается тенденции — да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском», — пояснил глава государства и добавил, что не видит в этом большой проблемы. По его словам, белорусский язык в стране знает практически всё население и в последнее время на государственном уровне было много сделано для его популяризации.

«Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы, даже если это чем-то обосновано», — констатировал Лукашенко.

Ранее в этот же день президент Белоруссии отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

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