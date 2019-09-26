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Лукашенко заявил о добрых отношениях с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они очень дружны с российским коллегой Владимиром Путиным и у него нет никаких проблем в общении с ним.

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«Вообще у меня нет никаких проблем в отношениях «президент Белоруссии — президент России»... Просто никаких. У нас очень добрые отношения, хотя хватает и проблем, которые надо решать», — цитирует белорусского лидера «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что у двух стран «теснейшие связи» и Минск не собирается дружить со странами Запада против Москвы, передает RT.

По словам Лукашенко, он всегда заявляет на встречах с представителями США, что если разговоры будут идти в плоскости белорусского выбора между Западом и Востоком, то разговора не получится.

Глава белорусского МИДа Владимир Макей также заявлял в январе 2018 года, что Москва для Минска — стратегический партнер и республика не будет укреплять связи с Евросоюзом в ущерб России.

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