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Врач Шумахера рассказал о методах его лечения

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Хирург Филипп Менаше, пациентом которого был семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, опроверг сообщения об экспериментальном лечении спортсмена.

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По его словам, методы лечения Шумахера соответствовали стандартам французской клиники, в которой лежал спортсмен, и не имели ничего общего с непроверенными процедурами использования стволовых клеток, как ранее писали СМИ.

«Чудес с ним произойти не могло. За последние 20 лет мы добились большого прогресса, но правда в том, что мы всё еще очень мало знаем о стволовых клетках», — цитирует Менаше Marca.

15 сентября журналист Жан-Мишель Декюжи рассказал, что методики лечения Шумахера в Париже неизвестны и тщательно скрываются. Однако, по его словам, спортсмену делали переливание крови со стволовыми клетками.

Несколькими днями ранее стало известно, что знаменитого гонщика тайно госпитализировали в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду, через три дня Шумахер был выписан и вернулся домой в Швейцарию.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года. Спортсмен упал во время катания на горных лыжах, ударился головой о камень и впал в кому. К настоящему моменту он перенес операцию и проходит реабилитацию.

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