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Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В США увеличилось число погибших от курения вейпа. Об этом 1 октября сообщил телеканал NBC News.

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Выяснилось, что пятнадцатой жертвой электронных сигарет стал 65-летний житель штата Небраска. При этом, по словам эпидемиолога штата Тома Сафранека, мужчина умер еще в мае, но причину смерти выяснили только сейчас.

На данный момент в Штатах зафиксировали более 800 обращений о проблемах с дыхательной системой после курения вейпов.

Все пострадавшие обращались к врачам с одинаковыми жалобами, также многие из них испытывали комбинацию сходных симптомов, которые напоминают форму пневмонии: кашель, проблемы с дыханием, боль в груди, сильная усталость, рвота и диарея.

19 сентября сообщалось, что случай заболевания, связанного с вейпингом, зафиксировали в Канаде. У школьника начались проблемы с дыхательными путями после ежедневного курения вейпа.

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