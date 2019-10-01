Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек

В США увеличилось число погибших от курения вейпа. Об этом 1 октября сообщил телеканал NBC News.

Выяснилось, что пятнадцатой жертвой электронных сигарет стал 65-летний житель штата Небраска. При этом, по словам эпидемиолога штата Тома Сафранека, мужчина умер еще в мае, но причину смерти выяснили только сейчас.

На данный момент в Штатах зафиксировали более 800 обращений о проблемах с дыхательной системой после курения вейпов.

Все пострадавшие обращались к врачам с одинаковыми жалобами, также многие из них испытывали комбинацию сходных симптомов, которые напоминают форму пневмонии: кашель, проблемы с дыханием, боль в груди, сильная усталость, рвота и диарея.

19 сентября сообщалось, что случай заболевания, связанного с вейпингом, зафиксировали в Канаде. У школьника начались проблемы с дыхательными путями после ежедневного курения вейпа.