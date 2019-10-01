Эксперт рассказал о влиянии глобального потепления на ледники Кавказа

Чегетской поляне, долине Адырсу и леднику Колка на Кавказе угрожает таяние льдов в результате глобального потепления. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гляциолога, члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислава Кутузова.

Согласно недавно опубликованному докладу МГИЭК, если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, то температура вырастет более чем на четыре градуса и к 2100 году площадь горных ледников сократится на 80%.

Это может привести к сходу лавин, оползням и селям.

«Например, возникают новые приледниковые озера, которые представляют собой опасность для людей. В подобных случаях важно принимать меры адаптации, которые могут снизить риски возникновения опасных природных явлений», — заявил Кутузов.

В конце августа в Исландии торжественно попрощались с 700-летним ледником Окйекюдль, который практически исчез с лица Земли. В память о нем местные власти установили мемориальную доску с письмом к будущим поколениям. На церемонию приехали в том числе высшие лица Исландии, а также представители США, ООН и Ирландии.