В Швейцарии провели поминальную службу по леднику

Поминальную службу по исчезнувшему из-за глобального потепления леднику Пицоль провели в Швейцарии. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщила Би-би-си.

Отмечается, что почтить память альпийского ледника пришли несколько десятков местных жителей и журналистов.

«Пицоль потерял такое количество своего веса, что с научной точки зрения он больше не является ледником», — заявила представительница Швейцарской ассоциации защиты климата Алессандра Дегиакоми.

Так, считается, что с 2006 года Пицоль потерял 80% льдов.

19 августа сообщалось, что в Исландии прошла торжественная церемония прощания с 700-летним ледником Окйекюдль, который практически исчез с лица Земли. В честь него власти установили мемориальную доску.