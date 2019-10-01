«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых пусков к МКС

В 2020 году, впервые за 10 лет, «Роскосмос» отправит к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля «Союз». С 2009 года Россия осуществляла по четыре таких пуска, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «дочки» госкорпорации «РК-Стразование».

Число запусков кораблей с экипажем решено сократить из-за того, что в 2020 году планируются старты американских кораблей. Согласно информации «РК-страхования», пуски «Союзов» будут осуществлены во втором и четвертом кварталах 2020 года.

Помимо них к МКС в следующем году отправят три грузовых корабля «Прогресс МС», что говорит о неизменном числе пусков.

В июле СМИ сообщили, что американские космические корабли Crew Dragon, созданные компанией SpaceX, и Starliner производства Boeing впервые отправятся к МКС после прохождения сертификации в NASA примерно в 2020 году.

При этом отмечалось, в дальнейшем планируется отправлять одного американского астронавта на российском «Союзе» и одного космонавта «Роскосмоса» на американском корабле.