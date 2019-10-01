Ярошенко рассказал об условиях содержания в американской тюрьме

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко в беседе с «Известиями» рассказал об обстановке в американской тюрьме, о проблемах со здоровьем и помощи российских дипломатов.

Условия содержания в тюрьме «Данбери», по его словам, совершенно ужасные. Сотня заключенных ютится в помещении, которое рассчитано всего на 50 человек. Также многие не получают положенной еды.

Ярошенко также пожаловался на игнорирование его просьб о медицинской помощи. При этом он отметил, что персонал только создает вид деятельности.

«Меня все еще очень беспокоят проблемы с желудком, от которых я мучаюсь уже полтора года. <…> Зубы мне так никто и не сделал. Те, что выпали, — не вставили, а те немногие, что остались, отказываются лечить», — рассказал он.

Однако российские дипломаты оказывают колоссальную поддержку заключенному. Ярошенко отметил, что посол России в США Анатолий Антонов делает все, чтобы его условия пребывания в американской тюрьме были более легкими.

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