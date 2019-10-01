В Туве археологи обнаружили захоронение женщины с «айфоном» на коленях. Об этом 29 сентября рассказало шведское издание Aftonbladet.

Как отметили эксперты, найденному захоронению около двух тысяч лет. Женщина вероятнее всего принадлежала кочевому народу хунну, который заселял сибирские степи в то время.

В могиле была обнаружена любопытная деталь — массивная пряжка, которая по своим размерам и форме напоминает iPhone.

«Эта пряжка — замечательная находка, прежде я не видел ничего похожего. Такая чистая форма, практически минимализм», — сказал археолог Юнатан Линдстрём.

Украшение выполнено из минерала черного цвета, который часто называют черным янтарем. Поверхность пряжки также украшают разноцветные вкрапления.

5 сентября сообщалось, что в Красноярске на стройплощадке ЖК «Ясный» археологи обнаружили череп пещерного льва. Животное проживало на территории Сибири более 10 тысяч лет назад.