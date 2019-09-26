Пятилетний мальчик нашел в Забайкалье кости древнего носорога

Пятилетний мальчик в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края нашел кости и зубы шерстистого носорога, жившего более 10 тыс. лет назад. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости».

Согласно информации агентства, подлинность костей подтвердил член палеонтологического общества при Российской академии наук Алексей Бондарев.

По словам матери мальчика, около Дворца культуры и спорта находилась куча привезенного для благоустройства песка, в которой ребенок и обнаружил останки животного.

«У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум», — рассказала женщина.

Директор краеведческого музея города Петровск-Забайкальский Светлана Номоконова отметила, что найденные останки пока не прошли экспертизу. Она также заявила, что в городе уже совершались подобные находки. Так как песок был привезен из карьера, то эксперты поедут туда для исследования.

5 сентября сообщалось, что в Красноярске на стройплощадке ЖК «Ясный» археологи обнаружили череп пещерного льва. Животное проживало на территории Сибири более 10 тыс. лет назад. Все найденные фрагменты были переданы в лабораторию.