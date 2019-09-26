Прямой эфир

Пятилетний мальчик нашел в Забайкалье кости древнего носорога

0
Фото: Читинский городской портал/chita.ru/Дарья Леснова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятилетний мальчик в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края нашел кости и зубы шерстистого носорога, жившего более 10 тыс. лет назад. Об этом 26 сентября сообщает «РИА Новости».

Согласно информации агентства, подлинность костей подтвердил член палеонтологического общества при Российской академии наук Алексей Бондарев.

По словам матери мальчика, около Дворца культуры и спорта находилась куча привезенного для благоустройства песка, в которой ребенок и обнаружил останки животного.

«У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум», — рассказала женщина.

Директор краеведческого музея города Петровск-Забайкальский Светлана Номоконова отметила, что найденные останки пока не прошли экспертизу. Она также заявила, что в городе уже совершались подобные находки. Так как песок был привезен из карьера, то эксперты поедут туда для исследования.

5 сентября сообщалось, что в Красноярске на стройплощадке ЖК «Ясный» археологи обнаружили череп пещерного льва. Животное проживало на территории Сибири более 10 тыс. лет назад. Все найденные фрагменты были переданы в лабораторию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Редкое детское погребение нашли археологи в челябинском музее-заповеднике
Редкий археологический объект нашли на раскопках на месте кремля в Туле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019