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Череп древнего льва обнаружили в Красноярске

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В Красноярске на стройплощадке ЖК «Ясный» археологи обнаружили череп пещерного льва. Животное проживало на территории Сибири более 10 тыс. лет назад.

По данным НПО «Красноярская геоархеология», около черепа также обнаружили останки бизона, лошади, оленей и орудия труда древних людей. Возраст костей может достигать 30 тыс. лет, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Все найденные фрагменты были переданы в лабораторию. Ученым предстоит провести обработку и узнать, как выглядел пещерный лев при жизни.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили сарматское погребение в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области.

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