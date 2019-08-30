Прямой эфир

В Великом Новгороде нашли действующий деревянный водоотвод XVIII века

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий деревянный водоотвод времен императрицы Екатерины II обнаружили археологи в Великом Новгороде. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Новгородской экспедиции московского Института археологии РАН.

«В шурфе на Редятина улице мы нашли сразу два водоотвода: сосновый, вероятно, конца XVIII века, и пластиковый XX века. Оба оказались действующими, под давлением, по обоим текли стоки», — сообщил собеседник агентства.

Археологи были вынуждены перерезать деревянный водоотвод несмотря на его отличную сохранность. Современный водоотвод специалистам тоже пришлось перерезать, но он был быстро восстановлен представителями коммунальных служб.

21 августа во время раскопок в Пскове археологи обнаружили холодильник 17 века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мешок с древним зерном нашли при раскопках в Ростовской области
Археологи обнаружили древний жезл эпохи неолита в Липецкой области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019