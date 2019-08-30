В Великом Новгороде нашли действующий деревянный водоотвод XVIII века

Действующий деревянный водоотвод времен императрицы Екатерины II обнаружили археологи в Великом Новгороде. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Новгородской экспедиции московского Института археологии РАН.

«В шурфе на Редятина улице мы нашли сразу два водоотвода: сосновый, вероятно, конца XVIII века, и пластиковый XX века. Оба оказались действующими, под давлением, по обоим текли стоки», — сообщил собеседник агентства.

Археологи были вынуждены перерезать деревянный водоотвод несмотря на его отличную сохранность. Современный водоотвод специалистам тоже пришлось перерезать, но он был быстро восстановлен представителями коммунальных служб.

21 августа во время раскопок в Пскове археологи обнаружили холодильник 17 века.