Прямой эфир

Мешок с древним зерном нашли при раскопках в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Археологи обнаружили мешок с древним зерном во время раскопок в Азове (Ростовская область). Находка относится к XIV веку.

Раскопки проводились на Петровском бульваре. Там была обнаружена землянка, в которой находился мешок с зерном. Об этом сообщает RostovGazeta.

По оценкам специалистов в мешке находилось зерно объемом несколько десятков литров. Ученые уточняют, что обычно органические вещества сохраняются достаточно плохо. Находка подтверждает письменные свидетельства о том, что древний город Азак был крупным пунктом погрузки зерна.

Также археологи нашли на Петровском бульваре замок XIV века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологи обследуют морскую акваторию возле Херсонеса
Два древних захоронения нашли археологи в Краснодарском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019