Мешок с древним зерном нашли при раскопках в Ростовской области

Археологи обнаружили мешок с древним зерном во время раскопок в Азове (Ростовская область). Находка относится к XIV веку.

Раскопки проводились на Петровском бульваре. Там была обнаружена землянка, в которой находился мешок с зерном. Об этом сообщает RostovGazeta.

По оценкам специалистов в мешке находилось зерно объемом несколько десятков литров. Ученые уточняют, что обычно органические вещества сохраняются достаточно плохо. Находка подтверждает письменные свидетельства о том, что древний город Азак был крупным пунктом погрузки зерна.

Также археологи нашли на Петровском бульваре замок XIV века.