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Археологи обследуют морскую акваторию возле Херсонеса

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Археологическая экспедиция приступила к разведке у берегов музея-заповедника «Херсонес Таврический». Основные работы ведутся в Карантинной бухте, где находился предполагаемый порт Херсонеса.

Экспедиция подводной археологии обеспечена современным снаряжением. Исследование будет проводиться до декабря 2019 года. Находки, которые удастся сделать во время подводных раскопок, пополнят выставку музея-заповедника. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Особое внимание в ходе разведки уделяется Карантинной бухте. Ученых интересует точная локализация древнего порта. Также археологи намерены обследовать место, где может находиться усадьба херсонеситов в центральной части бухты Круглой.

Результаты подводных исследований позволят изучать торговые связи Херсонеса в разные периоды его существования.

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