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Холодильник XVII века нашли при раскопках в Пскове

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Фото: museums.pskov.ru
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Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Отмечается, что речь идет о помещении, в котором нашли фрагменты глиняной утвари, а также следы закладки оконного проема, свидетельствующего о том, что в давние времена он использовался как небольшая дверь наружу.

«Учитывая назначение помещения, можно предположить, что эта конструкция использовалась для хранения продуктов в условиях пониженной температуры. Это был холодильник образца XVII века», — говорится в сообщении в официальной группе музея «ВКонтакте».

Добавляется, что находка будет обязательно «музеефицирована» в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню.

Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.

15 августа стало известно, что археологи обнаружили в Краснодарском крае два захоронения приблизительно IX–X веков. В них находились останки взрослого и ребенка примерно трех лет, а также хорошо сохранившееся бисерное украшение и керамический кувшин.

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