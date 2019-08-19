Мумии возрастом около 3 тыс. лет обнаружены в Йемене

В окрестностях йеменской столицы Саны обнаружены мумии возрастом примерно в три тысячи лет, сообщает агентство SABA со ссылкой на министра культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси.

По словам министра, во время раскопок были обнаружены древнее поселение и гробницы, вырезанные в скалах. В них ученые нашли мумии эпохи каменного и бронзового веков.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден.

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