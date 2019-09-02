Археологи нашли сарматское погребение в Астраханской области

Археологи обнаружили сарматское погребение в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области. Об этом «РИА Новости» рассказал участник раскопок, археолог Дамир Соловьев.

«Недавно мы обнаружили там часть черепа и керамического сосуда. Приступили к расчистке, и оказалось, что это погребение сарматского времени — IV–II век до нашей эры. Ранний сарматский период», — сообщил Соловьев. Он пояснил, что археологические исследования на этой территории ведутся уже несколько лет.

По словам археолога, под черепом были найдены металлический нож, камень для заточки и предмет из бронзы, назначение которого пока не установлено. Рядом с изголовьем нашли два керамических сосуда, в одном из них оказались органические остатки пищи. Соловьев предположил, что судя по атрибутам, погребенный был мужчиной, который, вероятно, умер во время кочевки на этой территории.

Археолог отметил особенность погребения — захоронение было вскрыто ветровыми процессами и некоторое время находилось открытым, после чего было снова погребено в песках.

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