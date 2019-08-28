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Остатки «императорского» канала времен Петра I обнаружили под Тулой

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Фото: Новости Тулы и Тульской области/ti71.ru
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В Тульской области археологи обнаружили остатки Ивановского канала, который еще называют «императорским». Он является одним из самых ранних гидротехнических проектов в России и был задуман лично Петром Великим. Он же контролировал его строительство.

Остатки Епифанской башни удалось отыскать участникам совместной экспедиции Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и Института истории естествознания и техники. Они уже на протяжении 11 лет исследуют объекты и сооружения этого канала, пишет ИА «Тульские известия».

Фрагменты каменного основания пола шлюза в виде скопления известкового камня нашли в шурфе на глубине 80 см. Два белокаменных известняковых блока с остатками известкового раствора находились в самом углу шурфа. Из них сложены стены шлюза.

Оба блока в скором времени станут экспонатами музейной экспозиции в Епефани, которую посвятят «императорскому» каналу. Археологи запланировали еще серию раскопов, чтобы раскрыть тайны грандиозной стройки начала XVIII века.

В августе сообщалось, что в Туле археологи ищут фундамент храма, построенного между 1625 и 1640 годами.

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