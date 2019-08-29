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Старинный крест с изображением Сергия Радонежского нашли в центре Москвы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Археологи обнаружили деревянный нательный крест конца XVII – начала XVIII века с изображением Сергия Радонежского во время раскопок в центре Москвы. Об этом 29 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Находка была сделана в районе Китайгородского проезда недалеко от парка «Зарядье». На лицевой стороне креста вырезано распятие, на оборотной — фигура Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Считается, что он благословил московского князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой в 1380 году, уточняет телеканал «360».

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По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, артефакт не обладает большой художественной ценностью, однако он сохранился в хорошем состоянии, пишет НСН. Он отметил, что деревянные нательные кресты раньше были очень распространены в Москве, но во время раскопок их удается найти нечасто, поскольку дерево плохо сохраняется в грунте, пишет «Федеральное агентство новостей».

Длина креста составляет почти 9 см, на одной из лопастей заметен ремонт — сломанные части скреплены металлической проволокой, а это свидетельствует о том, что владелец им очень дорожил. Лицевая сторона артефакта, которая соприкасалась с одеждой, стерлась, а на обратной резьба сохранилась в мельчайших деталях — на фоне фигуры Сергия Радонежского даже можно разглядеть завитки, изображающие облака.

После реставрации крест передадут в фонды одного из московских музеев.

В июле сообщалось, что при раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. По оценкам специалистов, монеты сохранились со времен Николая II, всего их около 60 штук номиналом 5 и 10 рублей.

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